Американские военные повысили статус напряжения на Донбассе и считают вспышку кризиса "потенциально неизбежной".

Война на востоке Украины, которая тлеет уже много месяцев, привлекает мало внимания международного сообщества. Но на протяжении последних недель произошла острая эскалация, о чем свидетельствуют заявления украинского и российского правительств.

Об этом пишет New York Times, напоминая о самой смертоносной схватке этого года. Во время нее погибли 4 украинских солдата, а еще один был тяжело ранен. Потери в ВСУ на фоне накопления российских сил у границы привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.

"На прошлой неделе командование армии США в Европе повысило свой уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неизбежного кризиса", реагируя на развертывание дополнительных войск России. Это самый высокий уровень", - пишет издание.

Читайте такжеAtlantic Council: Переговоры о Донбассе без Украины - это крах "Нормандского формата"Новые артиллерийские и пулеметные обстрелы в Донецкой области были необычными, потому что продолжались почти целый день. Обычно схватки вдоль контактной линии гораздо короче. Но это не единственный признак роста напряжения в регионе, где украинская армия противостоит российским силам с 2014 года. На протяжении последних недель европейские наблюдатели зафиксировали появление нового российского вооружения на оккупированных территориях. Артиллерийские обстрелы участились. А российская сторона начала угрожать срывом переговоров, которые затянулись на годы.

Действия России разделили чиновников в Вашингтоне. Одни считают, что Москва, скорее всего, лишь бряцает оружием и не собирается возобновлять наступление. Другие же больше встревожены. Они говорят, что намерения Путина не понятны. А его операция, призванная испытать нового президента США, может перерасти во что-то более зловещее.

На этой неделе генерал Тод Уолтерс, возглавляющий командование армии США в Европе, повысил уровень наблюдения американских войск уже второй раз за несколько дней. Поскольку российские войска не покинули территорию вблизи границы Украины. Американские стратеги рассчитывали, что они покинут район после завершения военных учений 23 марта. По подсчету военных США, Россия перебросила к украинской границе примерно 4 тысячи солдат.

Читайте такжеСнайперы стреляли в спину: озвучены детали гибели четырех бойцов ВСУ на ДонбассеПосле вторжения в Крым в 2014 году бои на Донбассе время от времени усиливались. Путин не боялся использовать военные учения у границ Украины или развертывание войск в этой местности, чтобы послать сигнал Киеву и Западу, - говорят американские чиновники. Новая вспышка насилия на Донбассе и увеличение количества войск может быть попыткой Москвы оценить приверженность администрации Джо Байдена к Украине.

"Это может быть позирование. Но Кремль испытывает новую администрацию", - сказал отставной генерал и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

По его мнению, у России "нулевой интерес" к реальному миру в Украине. Она хочет, чтобы соседняя страна была настолько дестабилизирована, насколько это возможно. В январе во время телефонного разговора с Путиным президент Байден отметил важность суверенитета Украины. Но с тех пор американский президент не позвонил Владимиру Зеленскому. Поэтому среди бывших чиновников в США возникли вопросы относительно того, как серьезно новая администрация относится к решению войны на Донбассе.

Однако, на фоне обострения напряжения администрация Байдена начала отвечать. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник провел разговор с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «Нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести разговоры со всеми лидерами «Нормандской четверки».

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Перевод: Лесь Дымань