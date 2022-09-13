Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что военного решения быть не может.

На обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией отреагировал в США. Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность.

Об этом говорится в сообщении Офиса пресс-секретаря.

По словам Блинкена, военного разрешения конфликта быть не может.

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"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об ударах по поселениям и гражданской инфраструктуре в Армении. Как мы уже давно поняли, военного разрешения конфликта быть не может", — говорится в сообщении.

При этом США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить любые военные" действия".

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошли столкновения. В Баку обвинили Ереван в совершении широкомасштабной провокации на государственной границе.

Сообщается, что ночью диверсионные группы вооруженных сил Армении минировали территории между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения. В результате столкновений повреждена военная инфраструктура, известно о потерях среди личного состава.

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