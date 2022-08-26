Азербайджанская армия разместилась в Лачине и селах Забух и Сус.

Азербайджанские военные зашли в город Лачин, который с 1992 года в результате войны в Нагорном Карабахе перешел под контроль Армении.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в Лачине. Села Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех людей Лачина и Азербайджана с этим событием", – говорится в его сообщении.

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Ранее российские военные передали Азербайджану контроль над населенными пунктами Лачин, Забух и Сус, фактически отдав Баку контроль над Лачинским коридором – единственным наземным маршрутом, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом.

В соответствии с соглашением, заключенным между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.

Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и требовал от Армении сделать то же самое, а от России вывести своих "миротворцев".

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Москва перекинула часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха в Украину.

16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил российское Минобороны в нарушении гарантий по мирным договоренностям по Нагорному Карабаху.

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