Произошло боевое столкновение.

Азербайджан обвинил Армению в совершении широкомасштабной провокации на государственной границе.

Об этом пишет Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что ночью диверсионные группы вооруженных сил Армении минировали территории между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения. Произошло боевое столкновение.

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"Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачынского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Харакилса и Горюс из оружия различного калибра, в том числе минометов", - заявили в Минобороны.

В результате повреждена военная инфраструктура, известно о потерях среди личного состава.

"Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений. Есть потери в живой силе и боевой технике Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях", - отметили они.

В министерстве подчеркнули, что в последний месяц провокации ВС Армении на границе происхоидили систематически.

"Со стороны Армении вдоль границ Азербайджана наблюдалась концентрация наступательных вооружений, средств тяжелой артиллерии и личного состава. Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации", - отметили они.

В то же время на сайте Минобороны Армении сообщается, что их подразделения не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении границы.

Ранее сообщалось, что Азербайджанские военные зашли в город Лачин, который находился под контролем Армении.

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