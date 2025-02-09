Новая администрация США считает, что американская армия неправильно тратит деньги.

Новая администрация США планирует существенно "оптимизировать" расходы Пентагона в то самое время, когда Дональд Трамп давит на Европу, требуя от них резкого увеличения их расходов на оборону. Об этом пишет Financial Times.

По словам Трампа, Министерство обороны США, годовой бюджет которого составляет около 800 миллиардов долларов, вскоре окажется в поле зрения "Департамента эффективности", который возглавляет эксцентричный миллиардер Илон Маск.

"Давайте проверим военных. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений. Вы знаете, люди выбрали меня на этом", - сказал Трамп.

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Потенциальная вовлеченность Маска в поиски экономии на расходах Пентагона уже вызвала беспокойство относительно потенциального конфликта интересов. Ведь его компании SpaceX и Starlink имеют контракты с правительством. Но Майк Волц, советник Трампа по национальной безопасности, отверг эти беспокойства. По его словам, "все соответствующие предохранители" будут на месте.

"Американский народ сказал, что хватит, хватит раздувания, расточительства и долгов. Нам действительно нужны большие умы, и нам нужны бизнес-лидеры, чтобы прийти туда и полностью реформировать процессы закупок Пентагона", - сказал он.

Вторая администрация Трампа с участием Маска уже прибегла к агрессивным попыткам остановить некоторые федеральные программы. Однако часть этих усилий удалось заблокировать в судах. Демократы вообще говорят о крупнейшем конституционном кризисе за полвека.

Республиканец Майк Тернер соглашается с тем, что политику бюджетных расходов нужно оценить критически, но он также сказал, что Маск и его департамент мог бы действовать более взвешенно.

"Ему нужно более профессионально общаться с американской общественностью", - сказал Тернер.

Политика новой администрации в США

Как писал УНИАН, Трамп пытается ликвидировать американское Агентство по международному развитию (USAID), которое финансирует программы международной гуманитарной помощи. По мнению нового президент США, в агентстве процветает коррупция.

Также мы рассказывали, что Илон Маск хочет закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки", которые работают в первую очередь на аудиторию стран с проблемной демократией или вообще с диктатурой. Миллиардер считает эти медиа "пережитком прошлого".

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