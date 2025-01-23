Американский лидер потребовал, чтобы другие члены трансатлантического альянса тратили 5% своего валового внутреннего продукта на оборону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, что США должны тратить деньги на НАТО, отметив, что его страна защищает членов Альянса, но они "не защищают нас".

Как отмечает Reuters, Трамп потребовал, чтобы другие члены трансатлантического альянса тратили 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. Это огромный рост по сравнению с текущей целью в 2% и уровнем, которого в настоящее время не достигает ни одна страна НАТО, включая США.

"Я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но мы, безусловно, должны им помогать. Мы защищаем их. Они не защищают нас", - сказал Трамп журналистам после подписания указа в Овальном кабинете.

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Он также повторил свои замечания ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что "они должны увеличить свои 2% до 5%".

Требования Трампа к странам НАТО

Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. В Европе переживают, что Трамп таки выведет США из НАТО и развалит Альянс. Однако также есть мнения, что Трамп просто блефует, стремясь заставить европейцев больше вкладываться в собственную оборону.

Ранее Литва стала первой страной в Европе по согласию увеличить расходы на оборону после требований новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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