На этой неделе стало известно, что премьер-министр Венгрии согласился на встречу с гарантом Украины.

В Офисе президента Украины выделили темы, которые могут стать "центральными" в переговорах между Орбаном и Зеленским на совместной встрече.

Как известно, на этой неделе премьер-министр Венгрии принял соответствующее предложение от украинского лидера. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявил Интерфакс-Украина, что они будут обсуждать широкий спектр вопросов в контексте отношений между двумя государствами.

"О наших двусторонних отношениях - а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", - сказал он.

Жовква отдельно остановился на последней проблеме и напомнил: согласно рекомендациям Европейской Комиссии Украина приняла рамочный закон касательно этого и позже имплементировали почти все его нормы, кроме одной рекомендаций.

По его словам, Зеленский с Орбаном на встрече могут обсудить вопросы экономики, в частности, затронуть тему транзита. Также Жовква намекнул, что в дипломатии самые эффективные разговоры между представителями власти происходят "с глазу на глаз".

"Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды", - пообещал он.

Что сказал Зеленский об Орбане на последней пресс-конференции

В декабре на своей итоговой конференции об успехах Украины в 2023 году Зеленский рассказал, о чем раньше говорил с Орбаном во время встречи на различных международных платформах.

Президент Украины уточнил, что они никогда не обсуждали прекращение огня в Украине и диалог "о мире" с Путиным. В то же время Зеленский признал, что политика Венгрии в отношении Украины несколько "не дружеская". Однако, как акцентировал президент, мы два государства-соседи, поэтому он будет пытаться найти общий язык с Венгрией.

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