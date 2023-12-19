Вопрос о прекращении огня также не обсуждался.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что он никогда не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, требовал ли Орбан или кто-то другой, чтобы Зеленский вышел на перемирие.

"Я никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с Путиным. Никогда. Возможно, он поднимал эту тему со своими друзьями или лидерами в ЕС или где-то за границей. Возможно, в Соединенных Штатах. Что-то было такое в его речи. Но я не знаю, для меня это несколько странное", - отметил Зеленский.

Он добавил, что иногда политика Орбана "не очень дружественная к нам, и он знает об этом". "Этот факт - он слышал его от меня. Я ему сказал, что ... У меня было много вопросов к нему. Но в любом случае мы соседние страны. И даже несмотря на все эти вызовы, и все эти годы, в том числе два года полномасштабной войны, этот опыт нашего прямого диалога не дал нам возможность почувствовать эти мощные дружеские отношения против российской агрессии и оккупации. Но, тем не менее, мы соседи. Мы пытаемся найти решения и ответы на определенные вопросы", - сказал президент.

Зеленский добавил, что для этого необходимо организовать встречу. "В прошлый раз в Аргентине я сказал Орбану: "Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС?". Это, собственно, было еще до, принятия решения. Он не мог сказать", - рассказал он.

Также глава государства спросил у Орбана, почему они не могут организовать официальную встречу между ними. "Он также не смог ответить", - сказал Зеленский.

Он добавил: "Я думаю, что мы могли бы найти дипломатическое решение. И наши стороны будут работать над этим".

Зеленский раскрыл, удастся ли закончить войну в 2024 году

Во время пресс-конференции СМИ Зеленский также раскрыл, реальна ли перспектива закончить войну с Россией в 2024 году. Он обратил внимание на то, что точно ответить на этот вопрос не могут ни украинские, ни западные командиры. Это зависит от многих решения.

В то же время, если украинцы не утратят устойчивости, войну можно будет завершить "раньше", уверен президент Украины.

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