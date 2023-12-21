Премьер-министр Венгрии утверждает, что Зеленский предложил ему встречу ранее в этом месяце для "проведения переговоров".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принял приглашение на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан заявил на сегодняшней пресс-конференции, что принял приглашение Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем", пишет Sky News.

Премьер-министр Венгрии утверждает, что Зеленский предложил ему встречу ранее в этом месяце для "проведения переговоров".

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"Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам осталось только прояснить один вопрос: о чем?" – добавил он.

Стоит отметить, что если она состоится, то это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

Возможность встречи Зеленского и Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что он никогда не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский добавил, что необходимо организовать встречу. "В прошлый раз в Аргентине я сказал Орбану: "Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС?". Это, собственно, было еще до, принятия решения. Он не мог сказать", - рассказал он.

Также глава государства спросил у Орбана, почему они не могут организовать официальную встречу между ними. "Он также не смог ответить", - сказал Зеленский.

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