Его судьба неизвестна.

В Башкортостане открыли огонь по российскому многоцелевому самолету Ан-2, приняв его за украинский беспилотный летательный аппарат.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, инцидент произошел в городе Салават. Местные власти объявили воздушную тревогу, когда самолет залетел в "запретную зону". Охрана нефтеперерабатывающего завода концерна "Газпром" открыла по нему огонь.

На опубликованных в сети видео можно увидеть пролет Ан-2 в небе над одним из объектов. Очевидцы также сняли момент, когда по самолету начали стрелять. Один из них говорит, что воздушное судно зацепили.

Атаки БПЛА на Россию

Как известно, российские военные объекты и НПЗ систематически оказываются под ударом дронов.

В начале ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, а на этой неделе атака на Калугу привела к масштабному возгоранию на территории НПЗ.

Кроме того, в РФ возникают проблемы с работой НПЗ из-за санкций. По данным украинской разведки, "Волгоградский", "Ильский" и "Яйский" заводы были вынуждены частично остановиться из-за нехватки оборудования.

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