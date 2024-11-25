В городе слышали громкий взрыв.

Ночью на территории российского города Калуга прогремели взрывы. В сети сообщают о серьезном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны "уничтожили" на окраине города три беспилотных летательных аппарата:

"На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа".

Российские Telegram-каналы пишут, что местные жители слышали громкий взрыв, после которого на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. По данным ВЧК-ОГПУ, под ударом беспилотников оказались нефтебаза и завод. В городе пылают сильные пожары.

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Атаки на НПЗ в России

Российские нефтеперерабатывающие объекты постоянно оказываются под ударом беспилотников. Некоторые из них не могли потушить длительное время, новые взрывы приводили к еще большим пожарам.

В начале месяца сообщалось, что под атакой дронов оказался российский нефтеперерабатывающий завод в Саратове. По данным УНИАН, эту операцию провела украинская разведка.

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