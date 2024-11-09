Саратовский НПЗ входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Сегодня ночью Россию вновь атаковали дроны, Минобороны страны отчиталось о 17 сбитых и перехваченных беспилотниках над территорией четырех регионов - над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями.

В частности, дроны посетили российский Саратов, под удар попал нефтеперерабатывающий завод. Как пишут росСМИ, власти Саратовской области сообщили, что ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района, где расположен Саратовский НПЗ.

Жители Саратова сообщили о пожаре в районе НПЗ после атаки БПЛА, в сети появиись многочисленные видео. Часть жителей утверждает, что горит факел НПЗ, однако, судя по кадрам, факел расположен правее предполагаемого пожара. Подтверждений данной информации пока нет.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее известен как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Кроме того, жители Энгельса Саратовской области также сообщали, что ночью в городе включали сирену. Рядом с городом расположен аэродром "Энгельс-2" – одна из крупнейших военных авиационных баз России, где базируются стратегические бомбардировщики, среди них - Ту-160 и Ту-95МС.

Атаки на Россию - последние новости

Напомним, утром 6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые атаковало российскую флотилию в Каспийском море.

Отмечалось, что расстояние от госграницы Украины до места базирования Каспийской флотилии - около 1,5 тысячи километров. В результате ударов БпЛА повреждения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан, РФ) - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан".

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