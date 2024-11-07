Они объясняют это действием западных санкций против России.

Российские нефтеперерабатывающие заводы "Волгоградский", "Ильский" и "Яйский" из-за нехватки оборудования не смогли завершить плановый ремонт, поэтому частично остановили свою работу.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, это окажет негативное влияние на внутренние объемы нефтепереработки РФ и выполнение экспортных обязательств. Кроме того, остановка работы ухудшит ситуацию с поставками топлива на внутренний рынок и увеличит расходы на техобслуживание и модернизацию предприятий.

"Ожидается, что объем нефтеперерабатывающих мощностей во время простоя составит 1,8 - 2 млн тонн в месяц".

В разведке отмечают, что одной из причин простоя НПЗ является ограничение доступа к западному оборудованию и компонентам. Также Россия не смогла заменить иностранные запчасти своими для технического обслуживания и модернизации НПЗ.

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"Фактически российская программа импортозамещения не дала существенных результатов. Собственно российские производители оборудования обеспечивают лишь около 30-45% потребностей рынка и только в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.д.)", - сказано в сообщении.

В СВРУ отмечают, что Москве не удалось использовать Китай как альтернативного поставщика оборудования, поскольку его технологии не всегда совместимы с российским оборудованием. Иногда из-за этого приходится полностью заменять оборудование, что значительно повышает стоимость ремонта и обслуживания.

Атаки на НПЗ в России

Как сообщал УНИАН, в этом году Украина систематически наносила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Целью этих атак было ограничение возможности быстрой поставки горючего на фронт, а также снижение доходов РФ от поставок нефти.

Член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль объясняла, что уменьшение возможности производить нефтепродукты заставляет Москву увеличивать поставки сырой нефти наружу. Это уменьшает их доходы от продаж.

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