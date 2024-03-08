В США арестовали военного по обвинениям в продаже конфиденциальной информации, связанной с армией США.

Сержанту Корбейну Шульцу, который работает аналитиком разведки, выдвинуто обвинение в сговоре с целью получения и разглашения военной оборонной информации и подкупе госслужащего.

24-летнего военного уже арестовали, сообщает Голос Америки. По данным следствия, аналитик разведки, который имел допуск высокого уровня к государственной тайне, с июня 2022 года вступил в сговор с неким лицом с целью раскрытия документов, фотографий и других материалов, связанных с нацобороной США. Также следователи считают, что Шульц был завербован этим лицом не только из-за его секретного допуска, но и потому, что ему было поручено собирать конфиденциальную военную информацию США.

Часть информации, которую Шульц мог передать этому лицу, включала данные о высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS, гиперзвуковом оборудовании, исследованиях относительно будущих разработок вооруженных сил США и исследованиях относительно военных учений и операций в ключевых странах, таких как Китай.

Видео дня

Кроме того, в обвинительном акте указано, что Шульца попросили предоставить документы с подробным описанием выводов, которые можно вынести из войны РФ против Украины, и того, как эти данные можно применить в контексте помощи США Тайваню в случае нападения на остров. За эту информацию Шульцу заплатили $200, а позже "заговорщик" попросил его о "долгосрочном партнерстве".

"Заговорщик", который был описан в обвинении, как иностранец из Гонконга, позже предположил, что Шульц мог бы заработать больше денег, если бы он передал "только внутренние" материалы, а не рассекреченные документы.

В общей сложности Шульц получил 14 платежей на общую сумму $42 тыс.

"Ответчик и его соучастник также обсуждали вербовку другого военнослужащего США для присоединения к их заговору и предоставления дополнительной информации о национальной обороне, чтобы скрыть свою незаконную деятельность", - сказал прокурор Генри Левентис.

"Незаконное распространение информации о национальной обороне ставит под угрозу нашу страну, граждан, военнослужащих и наших союзников", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь армии США подполковник Рут Кастро сообщила, что Шульц служит в армии с ноября 2018 года. Сам он родом из Техаса.

Слив военной информации в США

В прошлом году военнослужащего Нацгвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру обвинили в разглашении секретных военных документов о войне РФ против Украины на социальной платформе Discord. 4 марта он признал свою вину и может быть приговорен к 11 годам лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: