В Роскомнадзоре при этом отрицают, что уже ограничили работу Telegram.

В России в районах проведения так называемой контртеррористической операции (КТО) могут ограничивать работу интернет-ресурсов.

Об этом заявили в "Роскомнадзоре" в ответ на сообщения о сбоях в работе мессенджера Telegram, пишет РБК.

"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается", - сообщили в российском ведомстве.

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Пригожин пошел против Путина - что происходит в России

Как сообщал УНИАН, после того, как 23 июня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле своих боевиков, он собрал наемников и пошел требовать выдать министра обороны Сергыя Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

В течение ночи "вагнеровцы" взяли под контроль Ростов, а за утро успешно продвинулись и к городу Воронеж. Также сообщалось, что пригожинские боевики продолжают движение на город Москва.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина "предательством". Сам же Пригожин отказался сложить оружие по требованию кого-либо.

Из-за активных революционных событий в России пользователи мессенджера Telegram начали жаловаться на сбои в работе приложения. Проблемы наблюдаются не только разных городах РФ, но также в Украине и некоторых странах Европы.

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