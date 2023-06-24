Пользователи жалуются, что сообщения и медиафайлы грузятся дольше, чем обычно. Есть также некоторые проблемы с аудио- и видео сообщениями.

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбой в работе приложения. Сбои наблюдаются в Украине и некоторых странах Европы, а также в разных городах РФ.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Пользователи жалуются, что сообщения и медиафайлы грузятся дольше, чем обычно. Также есть проблемы с аудио- и видео сообщениями – они отправляются со сбоями.

Отмечается, что проблемы в работе Telegram наблюдаются как в мобильной, так и десктопной версии мессенджера.

Видео дня

Стоит заметить, что именно Telegram сейчас является основным источником информации, где транслируют все то, что сейчас происходит в РФ после заявления Пригожина.

В частности, сегодня утром восставшие против Кремля подразделения наемников из группы "Вагнера" почти без боя захватили Ростов-на-Дону и, вероятно, город Воронеж. Сейчас вагнеровцы продвигаются в Москву.

Путин назвал действия вагнеровцев "ударом в спину" и пообещал наказать по закону. В свою очередь главарь вагнеровцев Пригожин отверг обвинения в измене, отказался сложить оружие и напомнил о тотальной коррупции в РФ.

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