Беспилотники пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи.

В понедельник, 26 декабря, беспилотники КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, из-за чего последняя развернула истребители, вертолеты и другие средства, чтобы сбить дроны.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи, военные обнаружили несколько "неопознанных объектов", предположительно, беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кёнгидо.

Беспилотники пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в районах Кимпхо, острова Канхва и Паджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов.

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Сообщается, что военные Южной Кореи также задействовали легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение примерно в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота катапультировались.

В то же время, без указания официальных причин в аэропортах Инчхон и Кимпхо отменили все гражданские рейсы.

Запуски ракет Северной Кореей

2 ноября 2022 года КНДР запустила ракету, которая пересекла морскую границу с Южной Кореей. Сеул в ответ выпустил три ракеты класса "воздух-земля".

12 октября Северная Корея провела очередные ракетные испытания, запустив две стратегические крылатые ракеты большой дальности.

19 ноября Япония заявила, что новая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи может долететь до территории США.

18 декабря Северная Корея испытала две баллистические ракеты с потенциальной дальностью поражения Японии. Запуски были произведены через два дня после того, как КНДР заявила, что провела ключевые испытания, необходимые для создания более мобильной и мощной межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для удара по материковой части США.

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