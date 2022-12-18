С начала 2022 года Северная Корея осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных, пишут СМИ.

Северная Корея испытала две баллистические ракеты с потенциальной дальностью поражения Японии. Запуски были произведены через два дня после того, как КНДР заявила, что провела ключевые испытания, необходимые для создания более мобильной и мощной межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для удара по материковой части США, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что две ракеты пролетели около 500 километров на максимальной высоте 550 километров из северо-западного района Тончангри. Южнокорейские военные описали обе ракеты как оружие средней дальности, которое было запущено под крутым углом, предполагая, что они могли бы лететь дальше, если бы летели по стандартной траектории.

Воскресный пуск ракет является первым публичным испытанием КНДР с тех пор, как в прошлом месяце она запустила свою экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17 с самой большой дальностью полета, способную достичь всей территории США.

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Как отмечает агентство "Ренхап", с начала 2022 года Северная Корея осуществила более 60 пусков различных ракет, в том числе межконтинентальных.

Почему КНДР называют союзником России

13 июля главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что КНДР признала "государственность" оккупированных населенных пунктов Донецкой области.

В тот же день Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

Ранее в СМИ не один раз всплывали сообщения, что КНДР может поставлять России вооружение, однако в стране это опровергают. В то же время, Северная Корея не признает санкций против РФ, введенных за ее нападение на Украину.

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