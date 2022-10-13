В Южной Корее заявили, что крылатые ракеты КНДР не представляют угрозы, поскольку они "достаточно медленны, чтобы их можно было перехватить".

Северная Корея 12 октября провела очередные ракетные испытания, запустив две стратегических крылатых ракеты большой дальности.

Как сообщили северокорейские СМИ, запуском руководил лидер этой страны Ким Чен Ын, пишет Reuters.

В КНДР отметили, что эти испытания они провели для подтверждения "надежности и работоспособности ядерных вооружений".

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Также местные СМИ сообщили, что испытательные стрельбы были направлены на "повышение боеспособности и мощи" крылатых ракет, развернутых в северокорейской армии.

Сообщается, что две ракеты, испытанные в среду, летели 10234 секунды и "точно поразили цель на расстоянии 2000 км (1240 миль)".

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать запуски и заявил, что Вашингтон по-прежнему сосредоточен на тесной координации со своими союзниками и партнерами для устранения угроз, исходящих от Северной Кореи.

В офисе президента Южной Кореи Юн Сук Ёля заявили, что крылатые ракеты КНДР не представляют угрозы, поскольку они "достаточно медленны, чтобы их можно было перехватить", но Сеул готов жестко ответить на провокации Пхеньяна "подавляющими силами".

Южнокорейские военные также заявили, что следили за запуском в режиме реального времени и продолжают анализировать данные испытаний.

Северная Корея впервые испытала "стратегическую" крылатую ракету в сентябре 2021 года, которую аналитики в то время рассматривали как, возможно, первое подобное оружие страны с ядерным потенциалом.

Проведенное в среду испытание подтверждает эту ядерную роль и то, что оно находится в рабочем состоянии. Хотя, отмечает Reuters, неясно, сможет ли Северная Корея создать боеголовки, достаточно маленькие для крылатой ракеты.

Крылатые ракеты Северной Кореи обычно вызывают меньший интерес, чем баллистические ракеты, потому что они прямо не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Крылатые ракеты, военно-воздушные силы и тактические ядерные устройства Северной Кореи, вероятно, гораздо менее эффективны, чем предполагает пропаганда. Но было бы ошибкой считать недавние испытания оружия Северной Кореей бахвальством или бряцанием оружием", — Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.

Ракетные испытания КНДР

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2022 года КНДР объявила себя ядерной державой. В стране приняли закон о ядерном оружии, которым разрешается его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.

28 сентября КНДР совершила запуск баллистической ракеты накануне визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею и совместных военных учений двух государств. Ее технические характеристики либо неизвестны, либо не раскрываются широкой общественности. За три дня до этого Северная Корея совершила еще один пуск. Она выстрелила баллистической ракетой малой дальности, которую тоже направили в Японское море.

4 октября Северная Корея впервые за пять лет провела запуск неидентифицированной баллистической ракеты у своего восточного побережья. Она, вероятно, пролетела над ее территорией и упала в Тихий океан.

А 6 октября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Это стало шестым ракетным испытанием КНДР за последние 12 дней.

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