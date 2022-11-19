Новое же испытание стало, судя по всему, ответом на договоренность об усилении военного сотрудничества, достигнутую в Камбодже лидерами США, Южной Кореи и Японии.

Япония заявила, что новая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи может долететь до территории США.

Предупреждение прозвучало на фоне уже второго за последние два дня пуска этих ракет, передает Би-би-си.

По словам министра обороны Японии Ясукадзу Хамады, траектория полета этой баллистической ракеты и другие расчеты показывают, что при определенном весе боеголовки она может иметь радиус действия до 15 тыс. км. Если это так, подчеркнул министр, то территория США будет в зоне ее поражения.

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В общей сложности за последние два месяца Северная Корея запустила более 50 ракет, преимущественно ближнего радиуса действия, однако в октябре впервые за пять лет в сторону территориальных вод Японии была запущена уже баллистическая ракета.

Новое же испытание стало, судя по всему, ответом на договоренность об усилении военного сотрудничества, достигнутую в Камбодже лидерами США, Южной Кореи и Японии.

Ранее Пхеньян, недовольный американским военным присутствием вблизи Корейского полуострова, утверждал, что будет решительно противостоять любым попыткам американцев укрепить обороноспособность в этом регионе их союзников, то есть в первую очередь Южной Кореи и Японии.

С это целью Северная Корея активно усовершенствует ракеты дальнего радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. В частности, сейчас ведется разработка ракеты "Хвасон-17". Она крупнее, чем МБР предыдущего поколения, и, по мнению экспертов, способна нести разделяющиеся боеголовки, что усложняет борьбу с такими ракетами.

Напомним, США настаивают на том, что никогда не признают Северную Корею в качестве ядерной державы, а Пхеньян по мнению большинства экспертов, никогда не откажется от своего ядерного арсенала.

Запуски ракет Северной Кореей

2 ноября 2022 года КНДР запустила ракету, которая пересекла морскую границу с Южной Кореей. Снаряд упал менее чем в 60 км от города Сокчхо. В свою очередь Сеул выпустил три ракеты класса "воздух-земля", которые упали примерно на таком же расстоянии за Северной ограничительной линией.

12 октября Северная Корея провела очередные ракетные испытания, запустив две стратегические крылатые ракеты большой дальности. Как сообщили северокорейские СМИ, запуском ракеты руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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