Решение Ким Чен Ына появиться на запуске ракеты со своей дочерью, возможно, было способом показать, что его ядерная программа будет делом нескольких поколений.

Вчера произошло первое публичное появление дочери лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которую предположительно зовут Джу-э.

Как пишет The New York Times, Ким Чен Ын, о семье которого мало что известно, взял дочь на испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как отметило издание, на мероприятии по запуску самой большой баллистической ракеты, лидер страны Ким Чен Ын появился вместе с женой Ри Соль Чжу и молодой девушкой, которую никогда раньше не видели на публике.

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На серии снимков от государственного информационного агентства видно, как девушка идет рука об руку с Ким Чен Ыном, одетая в белый пуховик, черные брюки и красные классические туфли, с волосами, собранными в хвост.

(Фото можно посмотреть тут).

Она - дочь Ким Чен Ына, подтвердили государственные СМИ Северной Кореи. Ким Чен Ын присутствовал на запуске "со своей любимой дочерью и женой", говорится в сообщении СМИ. Ее фотографии появились на второй странице Rodong Sinmun - главной государственной газеты Северной Кореи, где отмечалось, что это был отличный день для лидера страны, чтобы показать дочь миру и северокорейскому народу.

Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдали, как ракету доставили на гигантском военном грузовике к месту запуска, а затем произвели пуск.

Напомним, напряженность на Корейском полуострове начала расти в 2017 году, когда Северная Корея испытала три межконтинентальные баллистические ракеты и провела ядерное испытание. ООН ввела санкции, и Пхеньян на время прекратил испытания ядерного оружия и ракет большой дальности. В этом году КНДР запустила рекордное количество ракет.

Что известно о семье Ким Чен Ына

Мало что известно о правящей семье Северной Кореи. Ни один человек не сообщал, что когда-либо видел кого-либо из других его детей. Но представители южнокорейской разведки считают, что с момента тайного заключения брака у лидера страны и его супруги родилось трое детей: сын, дочь, а пол третьего ребенка остается неизвестен.

Однако государственные СМИ Северной Кореи не раскрыли ни имени, ни возраста девочки на фотографиях. Но исследователи, изучающие Северную Корею, говорят, что ее имя, скорее всего, Ким Чжу Э и что она, вероятно, второй ребенок Ким Чен Ына.

Ранее Северная Корея никогда не сообщала о существовании дочери лидера страны, хотя его жена была замечена беременной, когда появилась на государственном телевидении в 2012 году.

Решение Ким Чен Ына появиться на запуске ракеты со своей дочерью, возможно, было способом показать, что его ядерная программа будет делом нескольких поколений.

"Они собираются сохранить свои ядерные силы в долгосрочной перспективе", - сказал в интервью Анкит Панда, эксперт по ядерной энергии Фонда Карнеги за международный мир.

Запуски ракет Северной Кореей

2 ноября 2022 года КНДР запустила ракету, которая пересекла морскую границу с Южной Кореей. Снаряд упал менее чем в 60 км от города Сокчхо. В свою очередь Сеул выпустил три ракеты класса "воздух-земля", которые упали примерно на таком же расстоянии за Северной ограничительной линией.

12 октября Северная Корея провела очередные ракетные испытания, запустив две стратегические крылатые ракеты большой дальности. Как сообщили северокорейские СМИ, запуском ракеты руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

19 ноября в минстерстве оброны Японии заявили, что новая северокорейская ракета может долететь до США.

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