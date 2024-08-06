Они обвиняют страну в агрессии.

Нигер вслед за Мали заявил, что разрывает дипломатические отношения с Украиной.

Как сообщает Международное французское радио RFI, с соответствующим заявлением на телевидении выступил представитель правительства Амаду Абдраман. В Нигере предупредили, что решение о прекращении отношений вступает в силу немедленно.

"Нигер передает этот вопрос в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с целью вынесения решения по украинской агрессии", - заявил Абдраман. Видео дня

Украину обвинили в поддержке терроризма

Как сообщал УНИАН, на днях в Мали объявили, что разрывают дипотношения с Украиной из-за якобы поддержки терроризма в Африке, Сахеле и Мали.

В опубликованном заявлении повторялись нарративы российской пропаганды о "преступной и неонацистской власти", которая является "союзником международного терроризма".

В Министерстве иностранных дел назвали это решение недальновидным и поспешным, отметив, что Мали не предоставили доказательств причастности Украины к разгрому бойцов российской частной военной компании "Вагнер".

В МИД подчеркнули, что Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.

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