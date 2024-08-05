В заявлении украинских дипломатов назвали "переодетыми в дипломатов террористами".

Переходное правительство Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив страну в поддержке международного терроризма.

Заявление опубликовал в микроблоге X пресс-секретарь правительства Абдулайе Майга. В документе говорится, что власти Мали "потрясены" высказываниями украинской разведки о причастности к "трусливому, вероломному и варварскому нападению вооруженных террористических групп, в результате которого погибли военнослужащие Мали".

Они заявляют, что украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и недвусмысленно сообщил о поддержке его страной международного терроризма", а украинская разведка пообещала новые результаты.

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"Эти крайне серьезные заявления, которые не были опровергнуты или осуждены украинскими властями, свидетельствуют о явной официальной поддержке украинским правительством терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали. Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, представляют собой откровенную агрессию против Мали и поддержку международного терроризма, грубо нарушая международное право", - говорится в заявлении.

Они решили ﻿﻿﻿разорвать дипломатические отношения между странами, обратиться в "компетентные судебные органы", а также ﻿﻿﻿принять меры для предотвращения дестабилизации Мали со стороны посольств Украины в субрегионе. В заявлении их называют "переодетыми в дипломатов террористами".

"Переходное правительство Республики Мали полностью поддерживает диагноз, поставленный Российской Федерацией, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистской и злодейской природе украинских властей, которые в настоящее время являются союзниками международного терроризма, далекими от стремления украинского народа к миру и стабильности", - добавили они.

Разгром "вагнеровцев" в Мали

Напомним, в прошлом месяце стало известно об уничтожении в Мали большой колонны российской частной военной компании "Вагнер" повстанцами-туарегами.

В Главном управлении украинской разведки сообщили, что провести успешную операцию повстанцам помогло получение необходимой информации.

Вчера стало известно, что посла Украины в Сенегале вызвали в министерство иностранных дел из-за его поста в Facebook.

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