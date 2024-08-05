В Мали не провели тщательное изучение инцидента на севере Мали, когда повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников ЧВК "Вагнер".

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной.

"Решение Переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным, учитывая, что Украина как жертва неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии со стороны РФ всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву, призванному защитить все страны мира, в частности африканские, от посягательств на их суверенитет, независимость и территориальную целостность", – говорится в заявлении МИД.

В связи с этим сказано, что Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма".

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При этом, напоминается, что именно Украина в ХХ веке, будучи одним из основателей Организации Объединенных Наций, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали.

"Зато Российская Федерация, продолжая неспровоцированную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает Цели и Принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее", – говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что Украина известна в Африке как важный контрибутор в обеспечение региональной безопасности. Ее контингент "голубых касок" внес значительный вклад в реализацию целого ряда операций по поддержанию мира под эгидой ООН, в частности с 2019 по 2022 годы – в составе Миссий ООН в Мали.

"Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к указанному событию", – подчеркивается в заявлении.

При этом, как заявляют в МИД, игнорируется, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности "Вагнер", используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки.

"Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали", – говорится в заявлении.

Мали разрывает дипотношения с Украиной: что предшествовало

Недавно стало известно, что Переходное правительство Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив страну в поддержке международного терроризма. В заявлении правительства Мали украинских дипломатов назвали "переодетыми в дипломатов террористами".

Стоит отметить, что в июле в Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников российской частной военной компании "Вагнер". Армия Мали отмечала, что в боях потеряла двух своих солдат, еще 10 получили ранения. В российских медиа распространялась информация о гибели в Мали автора пропагандистского канала GreyZone, который участвовал в так называемой "СВО", как в Москве называют полномасштабную войну против Украины.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов позже сообщил, что монополия в сфере бандитской деятельности российских частных военных компаний подходит к концу. Есть силы, которые могут ставить этих преступников на место. В то же время, он напрямую не подтвердил информацию об участии спецназовцев ГУР в операции в Мали, во время которой была разгромлена колонна наемников российской ЧВК "Вагнер".

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