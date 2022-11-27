Он заявил, что утверждение о существовании русского языка также весьма сомнительно.

Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс отметился резким заявлением по истории Российской Федерации и нарвался на истерики пропагандистов.

В Twitter Кірштенс заявил, что русской нации не существует, так же как и языка страны-оккупанта. По его убеждению, русский язык - это диалект, сформированный монголо-татарами.

"Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить на украинском", – написал Кирштейнс.

Такой твит политик оставил, комментируя материал одного из СМИ о пятерых российских оппозиционерах – Кара-Мурзе, Навального, Ходорковского, Яшина и Немцова.

"И все пятеро евреи. Где же сами русские?", - спросил политик.

Российские пропагандисты устроили истерику из-за резкого заявления латвийского политика. В частности, пропагандистское "РИА Новости" заявило, что Кирштейнс "оскорбил Россию".

Русский язык в Латвии

В Латвии начала 2022 года проживало 1 630 747 граждан. Состоянием на 2022 год в Латвии и соседней Эстонии, проживает наибольшее в процентном отношении, российская этническое меньшинство (в Латвии - 24,22%, в Эстонии - 23,67% от всего населения), среди всех стран мира.

Государственный язык в Латвии-латышский. Распространенным языком бытового общения также является русский. Недавно СМИ сообщили, что в Латвии запретят изучать в школах русский как второй иностранный язык. Переходный период рассчитан на три года, чтобы школы могли обеспечить наличие учителей второго иностранного языка.

Помощь Латвии Украине

Латвия с начала войны поддерживает Украину. Страна не только оказывает вооружение, финансовую помощь, но и оказывает всяческую политическую поддержку на международной арене.

Так, в августе Латвия передала Украине вертолеты.

Она также остановила выдачу виз россиянам и признала РФ спонсором терроризма.

Кроме этого, Латвия подала ходатайство в Европейского суда по правам человека о разрешении участвовать в рассмотрении международного дела "Украина против России" как третья сторона.

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