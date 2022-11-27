Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс отметился резким заявлением по истории Российской Федерации и нарвался на истерики пропагандистов.
В Twitter Кірштенс заявил, что русской нации не существует, так же как и языка страны-оккупанта. По его убеждению, русский язык - это диалект, сформированный монголо-татарами.
"Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить на украинском", – написал Кирштейнс.
Такой твит политик оставил, комментируя материал одного из СМИ о пятерых российских оппозиционерах – Кара-Мурзе, Навального, Ходорковского, Яшина и Немцова.
"И все пятеро евреи. Где же сами русские?", - спросил политик.
Российские пропагандисты устроили истерику из-за резкого заявления латвийского политика. В частности, пропагандистское "РИА Новости" заявило, что Кирштейнс "оскорбил Россию".
Русский язык в Латвии
В Латвии начала 2022 года проживало 1 630 747 граждан. Состоянием на 2022 год в Латвии и соседней Эстонии, проживает наибольшее в процентном отношении, российская этническое меньшинство (в Латвии - 24,22%, в Эстонии - 23,67% от всего населения), среди всех стран мира.
Государственный язык в Латвии-латышский. Распространенным языком бытового общения также является русский. Недавно СМИ сообщили, что в Латвии запретят изучать в школах русский как второй иностранный язык. Переходный период рассчитан на три года, чтобы школы могли обеспечить наличие учителей второго иностранного языка.
Помощь Латвии Украине
Латвия с начала войны поддерживает Украину. Страна не только оказывает вооружение, финансовую помощь, но и оказывает всяческую политическую поддержку на международной арене.
Так, в августе Латвия передала Украине вертолеты.
Она также остановила выдачу виз россиянам и признала РФ спонсором терроризма.
Кроме этого, Латвия подала ходатайство в Европейского суда по правам человека о разрешении участвовать в рассмотрении международного дела "Украина против России" как третья сторона.