Этому делу предшествовали четыре другие представления украинского государства и около 8500 индивидуальных жалоб.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге сообщил, что принял к рассмотрению иск Украины против России.

Как пишет Немецкая волна согласно пресс-релизу суда от 28 июня, жалобу приняли 23 июня, а председатель ЕСПЧ Роберт Спано передал дело до четвертой секции суда и уведомил об этом Россию.

В сообщении отмечается, что этому делу предшествовали четыре другие представления украинского государства и около 8500 индивидуальных жалоб.

Как сообщал УНИАН, 23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что возглавляемое им ведомство подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

По его словам, документ касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события от начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля. Жалобы о нарушениях со стороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в следующих дополнениях к заявлению.

В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации пострадавшим сторонам. На первом этапе российского военного вторжения убытки составили по меньшей мере 80 млрд долларов.

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию.

Отмечается, что Россия совершила множество самых тяжелых нарушений Конвенции, в частности нарушение права на жизнь (статья 2), запрещение пыток (статья 3), права на свободу и неприкосновенность (статья 5), право на уважение частной и семейной жизни (статья 8), право на свободу мысли и выражения (статьи 9 и 10), свободу собраний и ассоциаций (статья 11) и право на защиту собственности (ст. 1 Протокола 1).

Ранее, 28 февраля украинское правительство обратилось в ЕСПЧ с заявлением о введении предварительных мер в отношении правительства РФ в соответствии с правилом 39 Регламента суда в связи с "массовыми нарушениями прав человека, которые совершаются российскими войсками во время военной агрессии против суверенной территории Украины".

1 марта Европейский суд по правам человека принял неотложные временные обеспечительные меры и приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: