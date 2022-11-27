В августе 2021 года диктатор рассматривал военный конфликт с Японией.

Полномасштабная война, спровоцированная Россией была неизбежной из-за маниакального желания российского диктатора Владимира Путина. Впрочем, жертвой РФ могла стать не только Украина, ведь Кремль вполне серьезно готовился к военному конфликту с Японией.

В распоряжении американского издания Newsweek оказалось письмо от 17 марта, написанное особой, сотрудничающей с ФСБ, адресованное российскому правозащитнику и журналисту Владимиру Осечкину.

Агент ФСБ под псевдонимом "Ветер перемен", написал: "Уверенность в том, что страны (Россия и Япония - УНИАН) войдут в стадии острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина – сценарий особо не изменился...".

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Издание пишет, что перед началом конфликта с Японией в игру должны были вступить пропагандисты. Их роль заключалась в разжигании ненависти русских к японцам, создавая последним имидж "нацистов" и "фашистов". Эту тактику, в конце концов, использовали в отношении украинцев.

Россия даже начала готовить общество к войне с Японией. В августе 2021 года ФСБ рассекретило информацию о том, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы должны были пытать граждан СССР. Сначала эта новость была малозаметной в информационном пространстве, но за считанные дни пропаганда начала разгонять эту тему. Осенью о японцах забыли.

Москва вдруг передумала воевать с Японией и остановилась на Украине. Причины смены позиций неизвестны.

"Ветер перемен" назвал точные позиции российских вертолетов, ожидавших сигнала для атаки на Японию. По его словам,"война была неизбежной для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства".

С кем Путин еще хотел воевать

Информация о том, что Путин планировал вторжение не только в Украину, распространяется уже не впервые. Впрочем, многие источники и эксперты склонялись к мнению, что диктатор планировал оккупировать страны Прибалтики.

По данным историка Владимира Соловья, на рубеже 2019-2020 годов многим в РФ стало понятно, что диктатор Владимир Путин готовит крупную военную кампанию. Впрочем, под ударом должны были оказаться страны Прибалтики. Там он планировал гибридную военную операцию с самым высоким уровнем эффективности. Однако Путин остановился на Украине, хотя и пожалел об этом в марте этого года.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне хотят "денацифицировать" еще шесть стран. По его мнению, Путин атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной "военной спецоперации с... демилитаризации и денацификации".

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