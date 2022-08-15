Вскоре подаренные вертолеты будут включены в Воздушный флот украинской армии.

Власти Латвии передали Украине четыре вертолета.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в микроблоге Twitter.

"Украинские Воздушные силы только что получили четыре вертолета, подаренные Латвией", - подчеркнул министр.

Он отметил, что вскоре эти вертолеты будут включены в Воздушный флот украинской армии.

Также Пабрикс заявил, что Запад должен поддерживать Украину до тех пор, пока вся ее территория не будет освобождена от российских оккупационных сил.

По его мнению, переданные Украине вертолеты помогут осуществлять военные операции и сохранять жизни украинских военных.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты, погибло много мирных жителей.

Очень многие страны мира решили поддержать Украину. В частности, Латвия остановила выдачу виз россиянам и признали РФ спонсором терроризма.

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