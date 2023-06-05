У Венгрии уменьшается количество людей, которые считают РФ стратегическим партнером.

Несмотря на скандальные антиукраинские заявления правительства Венгрии, 90% жителей страны поддерживают украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации GLOBSEC со штаб-квартирой в Братиславе.

Отмечается, что 90% опрошенных венгров сказали, что считают важным продолжать поддержку украинских беженцев. В то же время 41% респондентов убеждены, что украинцы получают помощь "за счет" представителей населения Венгрии, которые в ней нуждаются больше.

Видео дня

Согласно опросу, только 54% респондентов считают, что экономические санкции против России работают и должны оставаться в силе до деоккупации украинской территории. Лишь 27% венгров считают Россию стратегическим партнером. В прошлом году их было 35%.

48% венгров убеждены, что РФ угрожает безопасности, а 38% согласились, что Россия — угроза их идентичности и ценностям. 89% венгров поддерживают членство в НАТО, а 77% считают, что Альянс защищает их от нападений со стороны других государств.

Война в Украине - заявления Орбана

Как ранее сообщал УНИАН, венгерский премьер Виктор Орбан уже прославился антиукраинскими заявлениями. Будапешт блокирует транш финансовой помощи Евросоюза Украине, санкции против РФ и заседание Комиссии Украина-НАТО.

Недавно правительство Венгрии выпустил видеоролик с картой, на которой оккупированный Россией Крым не является частью Украины. МИД ответил Венгрии официальным демаршем.

Вас также могут заинтересовать новости: