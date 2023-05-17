В МИД страны выдвинули Украине очередное условие.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать транш финансовой помощи ЕС Украине в размере 500 миллионов евро и не поддержит дальнейшие санкции против России, пишет Bloomberg.

Решение связано, в том числе, с тем, что крупнейший кредитор Венгрии OTP Bank попал в украинский список компаний, продолжающих вести бизнес в России и финансировать войну.

"Справедливо сказать, что с нас достаточно… Я хочу четко заявить, что пока Украина сохраняет OTP в своем списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и его государств-членов. То же самое касается санкций", – сказал Сийярто на брифинге.

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Он также в очередной раз обвинил Украину в якобы ограничении прав этнических венгров, проживающих на украинской территории, и упомянул публикации в СМИ о якобы обсуждении руководством страны взрыва трубопровода, по которому нефть доставляется из России в Венгрию.

Украина - Венгрия: что нужно знать об отношениях стран в условиях войны

В течение 15 месяцев полномасштабной войны Венгрия продолжала публично призывать к миру, препятствуя при том предоставлению Украине помощи для борьбы с агрессором и продолжая сотрудничество, в том числе, в энергетической сфере, со страной-оккупантом.

Венгрия блокировала санкции против РФ, запретила транзит военной помощи через свою территорию, не участвовала в закупках боеприпасов для Украины. Власти страны также повторяли нарративы РФ о том, что развязанная россиянами кровавая захватническая война якобы является противостоянием Москвы и Вашингтона.

Ранее в этом месяце глава МИД Венгрии Петер Сиярто отправится с визитом в Китай для обсуждения, в частности, войны в Украине. Он заявил, что его страна поддерживает представленный Китаем "мирный план", который предусматривает прекращение военной помощи Украине. После визита он утверждал, что "Венгрия и Китай могут рассчитывать друг на друга, чтобы усилить голоса "лагеря мира".

Также в этом месяце Венгрия заявила, что выступит против антироссийских санкций, и заблокировала передачу Украине финансовой помощи.

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