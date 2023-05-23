Венгерский премьер нашел циничное оправдание своим действиям по блокированию западной помощи Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что усилия Украины по отражению российской агрессии обречены на провал, а дальнейшая западная помощь лишь приведет к большему числу жертв. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Россия вторглась в Украину, но вопрос не в том, кто к кому вторгся. Вопрос в том – что будет на следующее утро. Все больше и больше людей будет умирать, и это не шанс на победу ни для одной из сторон. Эмоционально это трагично, все наши сердца с украинцами. Но я говорю как политик, который должен спасать жизни. В этой войне нет шансов выиграть", — считает Орбан.

Эти слова были произнесены в контексте принятого Орбаном решения заблокировать транш финансовой помощи от ЕС для Украине в размере 500 миллионов евро.

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Также Орбан повторил свой призыв к немедленному прекращению огня, что в Украине и среди партнеров Киева рассматривается равносильно призыву к капитуляции.

Он также поддержал российский нарратив о том, что текущая война в Украине якобы является опосредованным конфликтом между Россией и США. По мнению Орбана, боевые действия могут прекратиться только тогда, когда Москва заключит прямое соглашение с Вашингтоном.

Венгрии заблокировала помощь Украине

В начале мая Украина внесла в список "спонсоров войны" венгерский банк, который продолжает работать в России. Правительство Орбана явно обиделось на этот шаг и заблокировало выделение Украине общеевропейской финансовой помощи.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок даже поссорилась со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто из-за этого.

Также Венгрия по-прежнему запрещает транзит оружия в Украину по своей территории, что также никоим образом не способствует обороноспособности Украины, но играет на руку России.

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