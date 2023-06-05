Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом".

Венгрия и Россия на этой неделе завершают работу над поправкой к своему контракту о расширении АЭС "Пакш".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи с генеральным директором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Будапеште. По словам Сийярто, изменения, которые министр финансов России подпишет после ратификации Венгрией, откроют путь к ускорению расширения атомной станции, сообщает Bloomberg.

Как говорится в материале, ни одна из сторон не детализировала конкретные изменения, однако в мае 2023 года Европейский союз одобрил поправку к контракту, которая, по словам Сийярто, позволит ввести в эксплуатацию два новых ядерных блока "Пакш" к началу 2030-х годов.

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Проект был омрачен задержками, в том числе из-за первоначального противодействия инвестиций со стороны ЕС и качества планов Росатома, которые, по словам собственного регулирующего органа Венгрии, не соответствовали строгим требованиям.

АЭС "Пакш"

Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом".

"Росатом" подписал контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита на 10 млрд евро.

"Пакш" производит половину всей электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России. Венгрия хочет расширить "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало Росатому разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС Пакш.

8 февраля 2023 года сообщалось о том, что Путин решил ускоренными темпами построить АЭС в Венгрии. В "Росатоме" заявили, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 году.

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