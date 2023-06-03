В МИД Украины подчеркнули, что Венгрия должна прекратить совершать провокации и придерживаться взятых на себя обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

Министерство иностранных дел ответило Венгрии на видео с картой Украины без Крыма официальным демаршем.

Как сообщается на сайте МИД, 30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с некорректным обозначением карты Украины.

"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Венгрия должна прекратить совершать провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО", - заявили в МИД.

Также отмечается, что подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике.

"По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии совершил официальный демарш перед венгерской стороной", - говорится в сообщении.

Позиция Венгрии относительно войны России против Украины

Как сообщал УНИАН, в видео под названием "настало время для мира", распространенном на YouTube-канале венгерского правительства, демонстрируются кадры разрушений в Украине, а закадровый голос говорит, что остановить это можно только с помощью "прекращения огня" и призывает сесть за стол переговоров.

При этом изображенная карта Украины не включает оккупированный россиянами украинский Крым.

Как известно, на официальном уровне Венгрия не признает украинский Крым частью РФ, а также псевдореферендумы, которые россияне в ходе широкомасштабного вторжения провели на новых оккупированных территориях Украины.

Вместе с тем, венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно делал антиукраинские заявления. Кроме того, Будапешт выступает против европейских санкций в отношении РФ и блокирует транш финансовой помощи Евросоюза Украине в 500 миллионов евро. Также Будапешт блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО.

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