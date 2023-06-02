В нем говорится, что нужно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Правительство Венгрии выпустило видеоролик с картой, на которой оккупированный Россией Крым не является частью Украины.

Видео под названием "Пришло время для мира" опубликовано на YouTube-канале венгерского правительства. В нем демонстрируются кадры разрушений, а закадровый голос говорит, что остановить их можно только с помощью "прекращения огня" и призывает сесть за стол переговоров. Последнюю фотографию иллюстрирует изображение стола, на котором стоят флаги США, РФ и Украины.

"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов были разрушены, люди были вынуждены покинуть свою страну. Но война продолжается и легко можеть достичь мирового уровня. Хватит войны. Разрушения могут быть прекращены только с помощью прекращения огня. Жизни можно спасти, только начав мирные переговоры", - говорится в видео.

При этом оккупированный РФ Крым на карте не обозначен, как часть Украины, а на ее фоне можно увидеть грибовидное облако.

Позиция Венгрии по войне

Как известно, на официальном уровне Венгрия не признает оккупированный Крым частью РФ. Также они отказались признать псевдореферендумы, которые россияне провели на других оккупированных территориях Украины.

При этом венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно делал антиукраинские заявления. Он сравнивал Украину с "Афганистаном", называя ее "ничейной землей", а также говорил, что президент РФ "не может позволить себе проиграть войну".

Кроме того, Будапешт выступает против европейский санкций в отношении РФ и блокирует транш финансовой помощи Евросоюза Украине в 500 миллионов евро.

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