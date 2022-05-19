На карте, показанной телеканалом во время трансляции 17 мая, между материковой частью Украины и Крымом была пунктирная линия.

Представительство президента Украины в АР Крым обратилось к немецкому телеканалу Das Erste с просьбой исправить на карте окраску материковой части Украины и оккупированного полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства.

"Представительство обратилось с официальным письмом к немецкому телеканалу Das Erste (относится к медийному союзу ARD) с просьбой исправить неточность на карте, показанной во время трансляции 17 мая 2022 года, а именно — различная окраска и пунктирная линия между материковой частью Украины и временно оккупированным Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что такая неточность может трактоваться как "линия границы" между частями украинских территорий, что, в свою очередь, может означать признание на международном уровне незаконной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым.

Ранее сообщалось, что BlaBlaCar оскандалился из-за рекламы с картой Украины без Крыма.

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