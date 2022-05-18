РФ планомерно осуществляет замещение населения Крыма.

С начала оккупации в Крым из России переехало не менее 500 тыс. человек и на данный момент Россия максимально пичкает полуостров оружием и армией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом соучредитель общественной организации "КрымSOS", заместитель гендиректора Украинского института Алим Алиев сообщил во время брифинга.

По его словам, есть как минимум четыре элемента изменений на полуострове за период российской оккупации.

"Первый элемент - это милитаризация полуострова. Россия максимально пичкает полуостров оружием и армией. И сегодня мы видим ракеты, которые летят из Крыма, на другие части Украины", - сказал Алиев.

Второй элемент, по его словам, это подавление свободных медиа и разрушение национальных институтов.

Кроме того, РФ планомерно осуществляет замещение населения.

"На сегодня из Крыма выехало примерно 50 тысяч человек, но в Крым за последние восемь лет приехало как минимум полмиллиона нового населения из России", - отметил Алиев.

В то же время, по его словам, российские власти в Крыму уничтожает все, что не подпадает под их парадигму, - украинский и крымскотатарский языки и культурное наследие.

Аннексия Крыма:

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.