В частности Найджел Фарадж отмечал, что именно страны НАТО спровоцировали Путина на войну в Украине.

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео, в котором развенчивается "миф" о том, что "НАТО агрессивное и является врагом России". Оно появилось после того, как лидер британских реформаторов Найджел Фарадж заявил, что Запад "спровоцировал" РФ на войну в Украине, пишет The Telegraph.

В ролике говорится о том, что НАТО "работает ради мира, безопасности и свободы" на протяжении 75 лет, в то время, как Россия является "агрессивной".

Тогда Фарадж отметил, что "постоянное расширение НАТО и Европейского Союза на восток" дало российскому диктатору Владимиру Путину причину для оправдания войны. После чего лидера британских реформаторов раскритиковал весь политический спектр, в том числе и премьер-министр страны Риши Сунак, который заявил, что Фарадж "играет на руку Путину".

Однако Фарадж отрицает, что является "апологетом или сторонником" российского лидера, и назвал вторжение РФ в Украину "аморальным, возмутительным и неоправданным".

В то же время в видеоролике Минобороны говорится о том, что страны-члены НАТО ранее прилагали "значительные усилия для установления стратегического партнерства с Россией".

"Был создан Совет НАТО-Россия, и они работали вместе над такими вопросами, как спасение подводных лодок, борьба с наркотиками и терроризмом. Россия вторглась в Грузию, Россия вторглась в Украину, Россия является агрессивной. В течение 75 лет НАТО работает ради мира, безопасности и свободы", - подчеркнули в видео.

В то же время Фарандж написал для газеты The Telegraph:

"В 2014 году, когда ЕС впервые предложил Украине соглашение о вступлении, я сказал в своем выступлении в Европарламенте, что "в Украине будет война". Почему? Потому что расширение НАТО и ЕС давало Путину повод, который он не мог проигнорировать. Как я неоднократно давал понять с того времени, если вы толкнете русского медведя палкой, не удивляйтесь, если он откликнется. И если у вас нет ни средств, ни политической воли, чтобы дать ему отпор, толкать медведя - это, очевидно, не лучшая внешняя политика".

В свою очередь Риши Сунак отреагировал на такие слова и заявил, что они были "абсолютно неправильными".

"Это человек, который применил нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, который заключает соглашения с такими странами, как Северная Корея. И такое умиротворение опасно для безопасности Британии, безопасности наших союзников, которые полагаются на нас, и только еще больше поощряет Путина", - отметил премьер.

Реакция других политиков на заявление Найджела Фараджа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также не остался в стороне и отреагировал на слова о том, что именно Запад спровоцировал Путина начать войну в Украине.

"Никто не провоцировал Путина. Никто не "ткнул медведя палкой". Народ Украины подавляющим большинством голосов в 1991 году проголосовал за то, чтобы стать суверенной и независимой страной. Они имели полное право добиваться как членства в НАТО, так и членства в ЕС", - подчеркнул Джонсон.

В то же время лидер лейбористов Кейр Стармер поставил на место Найджела Фараджа и заявил, что именно Путин стоит за высвобождением нервно-паралитических веществ на улицах Британии.

"Каждый, кто баллотируется в парламент, должен четко осознавать, что Россия является агрессором, Путин несет ответственность, и что мы стоим на стороне Украины, как мы делали это с самого начала этого конфликта. Парламент говорил об этом в один голос с самого начала конфликта", - отметил он.

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