Никто не "ткнул медведя палкой", подчеркнул экс-премьер Великобритании.

Бывший премье-министр Великобритании Борис Джонсон "проехался" по лидеру и сооснователю партии "Реформировать Соединенное Королевство" (называлась "партия Brexit") Найджелу Фараджу из-за того, что он обвинил Запад в провокации России к войне против Украины.

Экс-премьер в своем аккаунте в Х назвал позицию британского политика "очередной кремлевской пропагандой" и "тошнотворным аисторическим бредом". "Никто не провоцировал Путина. Никто не "ткнул медведя палкой". Народ Украины подавляющим большинством голосов в 1991 году проголосовал за то, чтобы стать суверенной и независимой страной. Они имели полное право добиваться как членства в НАТО, так и членства в ЕС", - подчеркнул Джонсон.

Экс-премьер подчеркнул, что за агрессию РФ против украинского государства в 2014 и 2022 несет ответственность только один человек - Путин. "Пытаться переложить вину на других - это морально отвратительно и является популяризацией путинской лжи", - добавил бывший чиновник. По его мнению, на протяжении последних 30 лет проблемой являлись "не западные провокации, а слабость Запада перед лицом российской агрессии".

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Стоит отметить, что так Джонсон отреагировал на статью Фараджа в The Telegraph. В этом материале политик утверждал, что последние 10 лет говорит о том, что Запад играет на руку Путину, давая ему повод совершить желаемое.

"Еще в 2014 году, когда ЕС впервые предложил Украине соглашение о вступлении, я сказал в своей речи в Европейском парламенте, что "в Украине будет война". Почему? Потому что расширение НАТО и Европейского союза давало Путину предлог, который он не мог игнорировать". С тех пор я неоднократно давал понять, что если тыкать русского медведя палкой, не удивляйтесь, если он ответит...", - подчеркнул автор.

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Ранее Найджел Фарадж сказал, что НАТО и ЕС "спровоцировали" вторжение РФ в Украину, поскольку говорили о своем расширении. Британский политик в то же время признал, что в начале агрессии против украинцев виноват Путин. Заявление Фараджа, в частности, раскритиковал премьер Великобритании Риши Сунак - назвал его таким, что играет на руку главарю россиян.

Кроме того, Фарадж утверждал, что война на украинской земле "зашла в полный тупик", и западным государствам нужно вести переговоры с российским диктатором. Примечательно, что российские пропагандисты оценили риторику Фараджа - один из вражеских ведущих похвалил его за "просвещенность и здравомыслие".

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