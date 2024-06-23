В частности, представитель лейбористов Джон Хили назвал Фараджа "апологетом Путина, которому никогда нельзя доверять безопасность нашей страны".

Лидер партии "Reform UK" и идеолог Brexit Найджел Фарадж заявил, что ЕС и НАТО "спровоцировали" вторжение России в Украину путем расширения на восток. На эти слова политика отреагировали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и лидер лейбористов Кейр Стармер, пишет Politico.

"То, что он сказал, абсолютно неправильно и лишь играет на руку [президенту России Владимиру Путину]. Такое умиротворение опасно для безопасности Британии, безопасности наших союзников, которые полагаются на нас, и только еще больше поощряет Путина", – подчеркнул британский премьер.

Он также добавил, что именно Путин стоит за высвобождением нервно-паралитических веществ на улицах Британии.

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В свою очередь Кейр Стармер заявил журналистам, что комментарии Фараджа "позорные", подчеркнув, что только Россия несет ответственность за вторжение в Украину.

"Каждый, кто баллотируется в парламент, должен четко осознавать, что Россия является агрессором, Путин несет ответственность, и что мы стоим на стороне Украины, как мы делали это с самого начала этого конфликта. Парламент говорил об этом в один голос с самого начала конфликта", – сказал он.

Кроме Сунака и Стармера, слова Фараджа раскритиковал представитель лейбористов Джон Хили. Он заявил, что эти комментарии "раскрывают истинное лицо Найджела Фараджа: апологета Путина, которому никогда нельзя доверять безопасность нашей страны".

В то же время бывший министр обороны от консерваторов Бен Уоллес в интервью программе "Today" на BBC Radio 4 сравнил Фараджа с "пабным занудой, которого мы все встречали в конце бара".

Что предшествовало

Лидер британской партии "Reform UK" Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал нападение России на Украину. При этом в 2014 году он называл Путина мировым лидером, которым он больше всего восхищается.

Когда его попросили прокомментировать заявления 2022-го года о причине войны РФ против Украины, он сказал, что с 1990-х годов утверждал, что постоянное расширение альянсов на восток дает Путину "повод сказать русскому народу, что они снова придут за нами и начнут войну".

"Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это [Путин] виноват", – подчеркнул он.

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