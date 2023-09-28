Альянс пытается защитить свою инфраструктуру и предупредить диверсии со стороны России.

После того, как год назад прогремели взрывы на "Северном потоке", НАТО взялся за разработку технологий, которые могут в режиме реального времени обнаруживать разного рода диверсии возле критической инфраструктуры. Речь идет о подводных дронах и искусственном интеллекте, которые Альянс сейчас тестирует на специальных учениях, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в течение 12 дней у побережья Португалии 14 стран НАТО совместно со Швецией тестируют морские дроны, датчики и использование искусственного интеллекта. Учения продлятся до 29 сентября. По информации НАТО, Россия рассматривает стратегические объекты на территории стран Альянса, как альтернативу для возможных ударов.

Как работает система обнаружения опасности

Все происходит в режиме реального времени, сообщил глава отделения НАТО по защите подводной инфраструктуры, генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вирманн.

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"Если удастся выявить враждебную активность, это позволит 31 союзнику НАТО рассматривать дипломатические или военные меры реагирования на твердой основе информации", - сказал Ганс-Вернер Вирманн.

Он добавил, цель состоит в том, чтобы выявлять вредоносное поведение вокруг подводной инфраструктуры по мере его возникновения и делиться этой информацией с правительствами и частными операторами.

Издание пишет, что весной этого года Альянс предупреждал, что Москва может нанести удар по инфраструктуре в Европе и Северной Америке, в частности, чтобы получить рычаги влияния против стран, которые помогают Украине.

"Москва использует комбинацию своих военных кораблей, научных кораблей, а также коммерческих рыболовных траулеров, контейнеровозов и танкеров для отслеживания важнейших подводных систем союзников по НАТО", - сказал Вирманн.

СМИ отмечает, что подводные кабели передачи данных ежедневно отправляют финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов и около 95% мирового интернет-трафика. Две трети мировых запасов нефти и газа либо добываются на море, либо транспортируются морем. Некоторые системы имеют длину в тысячи километров и глубину в сотни метров под водой, что затрудняет мониторинг.

Как сообщает Bloomberg, в ходе учений НАТО союзники пытались остановить вражеский субъект, который попытался нарушить работу сетей передачи данных и нанести ущерб финансовым рынкам, используя коммерческое судно, спонсируемое государством, чтобы затруднить выявление его деятельности.

Издание пишет, что оптоволоконные датчики на инфраструктурных кабелях зафиксировали попытку корабля условного противника развернуть беспилотный подводный аппарат. Эта информация была передана в систему командования и управления НАТО. После подтверждения угрозы НАТО направило комбинацию воздушных, надводных и подводных дронов для перехвата и сопровождения подозрительного судна.

По словам Ганса-Вернера Вирманна, новые технологии НАТО можно использовать для отслеживания движения кораблей, если они несколько раз пересекают критически важную инфраструктуру. В будущем сами оптоволоконные кабели смогут обнаруживать помехи.

Как сообщили журналисты, союзники по НАТО договорились в июле создать новый морской центр для критически важной подводной инфраструктуры при своем морском командовании в Нортвуде, Великобритания. Они также договорились создать сеть для улучшения обмена информацией между НАТО, ее союзниками и частным сектором, чтобы быстро реагировать на разведывательные данные, подобные тем, которые собирают датчики или системы искусственного интеллекта.

Вирманн отметил, что после взрывов "Северного потока" большинство операторов трубопроводов "сильно нервничали" и начали полномасштабное сканирование своих активов, контролируя около 9000 километров трубопроводов.

"Мы хотим обеспечить скорейший обмен информацией между участниками, потому что, если мы хотим выявить подозрительное поведение в режиме реального времени, мы должны действовать очень быстро", - сказал Вирманн.

Взрывы на "Северном потоке"

В сентябре 2022 года в результате нескольких подводных взрывов произошел разрыв газопровода "Северный поток-1" и недавно построенного газопровода "Северный поток-2", протяженностью более 1200 км каждый, которые соединяют Россию и Германию через Балтийское море.

Летом этого года Германия обнаружила следы подводной взрывчатки в пробах, взятых с яхты, которая, как подозревают, "могла быть использована для перевозки взрывчатки" для взрыва газопровода "Северный поток".

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