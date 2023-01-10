ЕС и НАТО решили сконцентрироваться на растущем геостратегическим соперничестве, проблемах устойчивости и защите критически важных инфраструктур.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО.

Эта декларация стала первой за последние 5 лет, говорится в сообщении Альянса. Комментируя ее подписание, Столтенберг подчеркнул важность сотрудничества между НАТО и ЕС в контексте изменившейся обстановки в области безопасности после вторжения России в Украину.

"Сейчас это важно больше, чем когда-либо. … Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился", – сказал Столтенберг на пресс-конференции.

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Генсек Альянса подчеркнул необходимость укреплять партнерство между ЕС и НАТО и поддержку Украины. Столтенберг также отметил, что партнерство между НАТО и ЕС "станет еще более важным, как только Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО".

"С их вступлением НАТО будет защищать 96% граждан в Европейском Союзе и большую, чем когда-либо, часть территории", – сказал он.

Согласно декларации, ЕС и НАТО решили сконцентрироваться на растущем геостратегическим соперничестве, проблемах устойчивости и защите критически важных инфраструктур.

Другие приоритетные области работы будут включать новые и прорывные технологии, космос, последствия изменения климата для сферы безопасности, иностранное вмешательство и манипулирование информацией.

Сотрудничество ЕС и НАТО

ЕС и НАТО активно сотрудничают в различных сферах. Началом официальных отношений между ЕС и НАТО считается 2003 год. Тогда был заключен комплексный пакет соглашений между организациями.

В настоящее время 21 из 27 стран-членов ЕС являются членами НАТО. Еще четыре члена НАТО ожидают вступления в ЕС (Албания, Черногория, Северная Македония и Турция, заявка на вступление последней не продвигается с 1999 года), еще два члена Альянса, Исландия и Норвегия, решили остаться вне ЕС, но участвуют в едином рынке ЕС.

В 2016 и 2018 годах между организациями были подписаны Совместные декларации о сотрудничестве.

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