Это уже третья по счету договоренность между организациями. Процедура подписания начнется в 12.00 по Киеву.

Во вторник, 10 января, высокопоставленные члены ЕС и НАТО встретятся для подписания нового договора о сотрудничестве в Брюсселе. Речь идет о Третьей совместной декларации между организациями, которая содержит новые обязательства о поддержке Украины, как сообщает Politico.

Соответствующий документ должны подписать непосредственно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По данным издания, это основополагающая декларация о дальнейшем сотрудничестве, которая разрабатывалась больше года. Помимо пунктов о дальнейшем взаимодействии между ЕС и НАТО, изюминкой нового соглашения станет обещание поддержать Украину.

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Сообщается, что стороны должны подписать документ в 12.00 по Киеву. Изначально Третью совместную декларацию хотели заключить еще в июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде, однако тогда дипломаты повременили с этим решением на фоне напряженности в отношениях между Турцией и Кипром.

Как отмечает Politico, сейчас уровень участия в поддержке Киева поставками оружия со стороны США, ЕС и НАТО - ключевой момент дискуссии.

"Сначала просто стрелковое легкое оружие, затем более тяжелое оружие советского производства, затем современные гаубицы, затем современные средства ПВО и теперь боевые машины пехоты западного производства. Скольких украинских смертей можно было бы избежать, если бы Запад немедленно отправил это оружие в Киев? И сколько еще нужно, чтобы Запад добавил еще?" – говорится в статье издания.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что уже в 2023 году начнется украинский наступательный этап войны против РФ. Если еще в январе 2022 года речь шла о ведении партизанской войны, то уже сейчас партнеры всячески поддерживают Украину оружием: недавно прибыли ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракетные системы Stinger.

Также стало известно, что на фоне агрессии РФ часть членов НАТО выступают за поднятие минимального уровня расходов на оборону. Они хотят, чтобы был установлен лимит 2% от валового внутреннего продукта.

Как сообщал УНИАН, сейчас Украина активно готовится к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 3 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже обсудил соответствующие планы с вице-президентом Европейского парламента, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем. Одной из главных тем саммита также станет военная помощь.

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