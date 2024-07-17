Решения, принятые на фоне острой напряженности в связи с войной в Украине и угрожающей, по мнению Запада, ядерной риторикой Путина, усугубляют и без того сложный набор угроз для обеих сторон.

40 лет назад США разместили в Европе крылатые ракеты и ядерные ракеты "Першинг-2", чтобы противостоять советским ракетам SS-20. Этот шаг усилил напряженность времен холодной войны, но через несколько лет привел к заключению исторического соглашения о разоружении. Об этом пишет журналист Reuters Марк Тревельян.

"Мы можем гордиться тем, что посадили этот саженец, который однажды может вырасти в могучее дерево мира", - сказал советский лидер Михаил Горбачев президенту США Рональду Рейгану в декабре 1987 года, когда они договорились о демонтаже соперничающих систем в рамках договора, который отменял все наземные ядерные и обычные вооружения малой и средней дальности (INF) - с дальностью от 500 км до 5500 км.

Этот саженец прожил до 2019 года, когда президент США Дональд Трамп вышел из договора, ссылаясь на предполагаемые нарушения, которые Россия отрицала. Однако рискованные последствия полного разрыва пакта становятся полностью очевидными только сейчас, когда обе стороны излагают планы по новому развертыванию.

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28 июня президент Владимир Путин публично заявил, что Россия возобновит производство ракет малой и средней дальности наземного базирования - то, что, как подозревает Запад, она уже делает - и примет решение, где их разместить в случае необходимости. Эксперты по безопасности предполагают, что эти ракеты, как и большинство российских систем, будут способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Решения, принятые на фоне острой напряженности в связи с войной в Украине и угрожающей, по мнению Запада, ядерной риторикой Путина, усугубляют и без того сложный набор угроз для обеих сторон. Они также являются частью более широкой гонки вооружений INF с Китаем.

"Реальность такова, что и Россия, и США предпринимают шаги, которые, по их мнению, укрепляют их безопасность, независимо от того, идет ли это в ущерб другой стороне… В результате каждый шаг США или России оказывает давление на противника, вынуждая его ответить каким-либо образом, политическим или военным. Это и есть определение гонки вооружений", - считает директор по глобальным рискам Федерации американских ученых Джон Вольфстал.

Сценарии ударов

Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий говорит, что планируемое развертывание создает "больше сценариев для прямой военной конфронтации между Россией и странами НАТО", к которым все стороны должны подготовиться.

Гипотетически, это могут быть такие сценарии, как удар России по польской базе, где хранится западное оружие, предназначенное для Украины, или атака США на российский радар или командно-контрольный пункт, считает Баклицкий.

По его словам, у каждой из сторон уже есть возможности для нанесения таких ударов с помощью ракет морского или воздушного базирования, но добавление оружия наземного базирования даст им больше возможностей для проведения атаки и противостояния ответным мерам противника.

Риск, по мнению экспертов, заключается в том, что это подогреет и без того высокую напряженность и приведет к дальнейшей эскалации.

По словам Вольфстала, он рассматривает планируемое развертывание американских войск в Германии как сигнал заверения для европейских союзников, а не как шаг, дающий значительное военное преимущество.

"Единственное, что меня беспокоит в связи с размещением этих систем, это то, что они, возможно, не добавят нам военного потенциала, но почти наверняка увеличат риск того, что кризис может ускориться и выйти из-под контроля", - сказал он.

Специалист по контролю над вооружениями из Института исследований проблем мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн говорит: "С точки зрения России, если вы разместите такое оружие в Европе, оно может создать стратегические (угрозы) - российским командным центрам, политическим центрам в России, аэродромам, взлетно-посадочным полосам, где размещены российские стратегические бомбардировщики".

По его словам, в ответ Россия может развернуть больше стратегических ракет, нацеленных на континентальную часть США.

Как отреагирует Китай

Любое развертывание российских и американских ракет средней дальности может также спровоцировать дальнейшее наращивание [вооружений] Китаем, который не связан советско-американским договором 1987 года и поэтому может свободно наращивать собственный арсенал.

Министерство обороны США в докладе Конгрессу за 2023 год сообщило, что ракетные силы Китая насчитывают 2300 ракет с дальностью полета от 300 до 3000 км и еще 500 ракет с дальностью полета от 3000 до 5500 км.

Озабоченность по поводу китайских ракет стала важным фактором, повлиявшим на решение Трампа выйти из договора с Россией, и США уже сделали первый шаг к размещению собственного оружия средней дальности в странах-союзниках в Азии. В апреле они впервые разместили за рубежом ранее запрещенные ракеты наземного базирования, приняв участие в двухнедельных военных учениях на Филиппинах.

"Это будет не двухсторонняя гонка вооружений между Россией и США и их союзниками, а гораздо более сложная гонка", - говорит Ульрих Кюн, отмечая, что в нее могут быть вовлечены Китай и другие союзники США в Азии, такие как Южная Корея и Япония.

Все три эксперта заявили, что шансы на то, что Россия и США придут к прорывной сделке по контролю над вооружениями, подобной той, которую заключили Рейган и Горбачев в 1980-х годах, невелики.

"Даже если Россия и США согласятся, что "все это никому не помогает, давайте вернемся к Договору о ядерных силах средней дальности" или чему-то еще, США не смогут этого сделать из-за Китая, потому что им действительно нужны эти системы, чтобы соответствовать китайским возможностям", - сказал Андрей Баклицкий.

Он добавил, что, скорее всего, "мы просто продолжим накапливать эти системы и нацеливать их друг на друга. Так что не похоже, что нас ждет приятное времяпрепровождение".

США разместят ракеты в Германии

10 июля Соединенные Штаты заявили, что с 2026 года начнут размещать в Германии оружие, которое будет включать в себя SM-6 и Tomahawks, ранее размещавшиеся в основном на кораблях, а также новые гиперзвуковые ракеты. Это обычные системы, но некоторые из них теоретически могут быть оснащены ядерными боеголовками, и эксперты по безопасности говорят, что российское планирование должно предусматривать такую возможность.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, вооружения с дальностью действия до 2500 километров, которые в 2026 году США разместят в Германии, должны предотвращать атаки из "безопасного тыла".

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