Вашингтон и Берлин обсуждали планы размещения в Германии американского оружия дальнего радиуса действия в строгом секрете.

Согласно заявлению Белого дома так называемые "огневые средства большой дальности" должны быть размещены в Германии с 2026 года. Согласно совместному заявлению США и Германии, первоначально - размещение будет временным, а затем станет постоянным.

Белый дом подчеркнул, что соответствующие крылатые ракеты Tomahawk или SM-6 будут иметь "значительно больший радиус действия", чем системы вооружений, которые в настоящее время размещены в Европе, пишет Der Spiegel.

Кроме того, в Германии будет размещено гиперзвуковое оружие большой дальности, которое сейчас находится на стадии испытаний.

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Согласно совместному заявлению, развертывание высокотехнологичного военного потенциала демонстрирует "тесные связи США с НАТО и их вклад в европейское сдерживание".

По данным SPIEGEL, Вашингтон и Берлин обсуждали планы размещения в Германии американского оружия дальнего радиуса действия в строгом секрете. Немецкое правительство решительно выступало за то, чтобы оружие было размещено именно в Германии, а не где-либо еще в Европе.

Эти крылатые ракеты могут поражать цели на расстоянии до 2500 километров. Обладая таким военным потенциалом, НАТО сможет разрушать цели в глубине России. В настоящее время европейские вооруженные силы не располагают возможностями для нанесения так называемых "глубоких высокоточных ударов".

"Эти планы - явный признак того, насколько серьезно США и правительство Германии относятся к угрозе в Европе. Вашингтон вывел все оружие дальнего радиуса действия из Германии в конце 1990-х годов", - отмечает издание.

Как США усиливают союзников по НАТО

Соединенные Штаты выделили Польше кредит в размере 2 млрд долларов на закупку современных образцов вооружений. Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Польша является верным союзником США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО", - говорится в заявлении американского ведомства.

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