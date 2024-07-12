Шольц подтвердил, что ФРГ продолжит контролировать поставки оружия в Украину так, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, вооружения с дальностью действия до 2500 километров, которые в 2026 году США разместят в Германии, должны предотвращать атаки из "безопасного тыла". Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Берлине, сообщает издание Der Spiegel.

"Мы всегда заботимся о том, чтобы предотвратить войну", - добавил он.

Кроме того, Шольц подтвердил, что ФРГ продолжит контролировать поставки оружия в Украину так, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией.

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"Столь же очевидно, что решения, которые мы принимаем здесь, всегда направлены на обеспечение безопасности нашей страны и Североатлантического союза", - добавил канцлер.

Планы по размещению оружия США в Германии

Согласно заявлению Белого дома так называемые "огневые средства большой дальности" должны быть размещены в Германии с 2026 года. Согласно совместному заявлению США и Германии, первоначально - размещение будет временным, а затем станет постоянным.

Белый дом подчеркнул, что соответствующие крылатые ракеты Tomahawk или SM-6 будут иметь "значительно больший радиус действия", чем системы вооружений, которые в настоящее время размещены в Европе, пишет Der Spiegel.

Кроме того, в Германии будет размещено гиперзвуковое оружие большой дальности, которое сейчас находится на стадии испытаний.

В РФ уже отреагировали на планы немцев и американцев. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль "без нервов и эмоций" будет "вырабатывать военный ответ на угрозу США и Германии".

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