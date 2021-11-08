Ангела Меркель была во главе правительства Германии 16 лет.

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель после ухода со своего поста больше не планирует заниматься политикой.

Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.

"Что же касается вопроса о том, чем я займусь… Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты - я занималась этим много лет…", - отметила Меркель.

По словам Меркель, вначале она немного отдохнет. В частности, она намерена попеременно читать и спать.

"А потом посмотрим, что придет мне в голову", - добавила она.

Меркель подчеркнула, что через пару месяцев станет ясно, что ей захочется делать дальше.

Как известно, после 16 лет во главе правительства Германии Меркель уходит на пенсию.

Напомним, в мае этого года Ангела Меркель рассказала после того, как уйдет с должности, планирует выспаться, погулять на природе и подумать, чем конкретно он хочет заниматься.

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А два года назад Меркель, которая является физиком по образованию, сообщила, что планирует вернуться к научной работе после того, как уйдет с поста немецкого канцлера.

Как сообщал УНИАН, в Германии выборы нового состава Бундестага состоялись 26 сентября. Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

Первое место в избирательной гонке заняла Социал-демократическая партия Германии. Эта политсила обошла правящую немецкую партию "Христианско-демократический союз", в которую входит Меркель.

Во вторник вечером, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий.

Пока в стране еще не сформировали новое правительство, Меркель будет исполняющим обязанности канцлера. Возможным кандидатом на пост канцлера является лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.

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Автор: Светлана Закелова