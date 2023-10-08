Он один из самых высокопоставленных израильских офицеров, убитых в боях за последнее время.

В перестрелке с боевиками группировки ХАМАС погиб командир израильской бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в соцсети X (Twitter). Полковник был убит 7 октября у кибуца Керем Шалом.

"42-летний Стейнберг из южного города Шомрия направлялся к месту столкновений, где сражались его подчиненные, когда он столкнулся с террористом, который убил его. Он является одним из самых высокопоставленных израильских офицеров, убитых в боях за последнее время", – отмечает The Times of Israel.

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Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. Утром из Сектора Газа по стране выпустили более 2 тысяч ракет, десятки боевиков прорвались в приграничные города Израиля.

Известно, что в результате нападения погибли 250 человек, и власти считают, что это число увеличится. Кроме того, количество раненых стремительно растет, оно уже перевалила за 1500 человек.

Также появилась информация о возможной гибели в Израиле гражданки Украины. Президент Зеленский сообщил, что эти данные сейчас проверяются.

Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. Он также призвал жителей Газы убираться из города. Впоследствии в Секторе Газа начали раздаваться взрывы, СМИ пишут, что израильская армия пересекла территорию Газы на севере, там идет бой.

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