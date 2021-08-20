На встрече в Кремле речь Путина была неожиданно прервана.

В пятницу, 20 августа, в столице Российской Федерации Москве во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным произошел курьезный случай.

Встреча Меркель и Путина сегодня была прервана телефонным звонком, свидетельствует видео, которое появилось в сети.

На мероприятии позвонили канцлеру. Звонок прервал речь российского лидера.

"... год, связанный с развитием экономики и развития, ... (у Меркель зазвонил телефон, она его достала из кармана и выключила – Ред.), И мы постоянно находимся в телефонном контакте", – сказал Путин.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель прибыла в Россию с официальным визитом. Позже в Кремле началась встреча Меркель с Владимиром Путиным.

Автор: Екатерина Присяжнюк