Зеленский надеется, что канцлер и президент РФ достигнут "определенного согласия".

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета", информирует пресс-служба главы государства.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его то, что канцлер Германии перед визитом в Украину сначала посетит Россию, Зеленский отметил, что он полностью спокоен насчет этого.

"...Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС", – сказал президент.

Читайте такжеМеркель встретится с Путиным, а потом – с Зеленским: в Раде нашли "плюс"Также Зеленский отметил, что Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматичными соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматичным подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия имеет, как и раньше, влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, Ангела Меркель прибудет в Москву 20 августа, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже – 22 августа – канцлер приедет в Киев.

Автор: Леся Лещенко