Во время визита будут обсуждаться, в частности, вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, отметил советник главы Офиса Зеленского.

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину 22 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне", – заявил собеседник.

В ОП нет сомнений, что он будет "весьма содержательным".

"Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", – сообщил Подоляк.

Ангела Меркель уже приезжала в Киев с официальными визитами.

Ранее Владимир Зеленский и Ангела Меркель встречались в столице Германии Берлине 12 июля и обсуждали газопровод Северный поток-2.

Украинский лидер отмечал, что трубопровод является потенциальной угрозой безопасности нашей страны.

Стоит отметить, что Германия принимает участие в мирном процессе урегулирования ситуации на Донбассе – является членом нормандского формата переговоров (Берлин, Киев, Париж, Москва).

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Автор: Константин Гончаров