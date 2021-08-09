Канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину 22 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.
"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне", – заявил собеседник.
В ОП нет сомнений, что он будет "весьма содержательным".
"Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", – сообщил Подоляк.
Ангела Меркель уже приезжала в Киев с официальными визитами.
Ранее Владимир Зеленский и Ангела Меркель встречались в столице Германии Берлине 12 июля и обсуждали газопровод Северный поток-2.
Украинский лидер отмечал, что трубопровод является потенциальной угрозой безопасности нашей страны.
Стоит отметить, что Германия принимает участие в мирном процессе урегулирования ситуации на Донбассе – является членом нормандского формата переговоров (Берлин, Киев, Париж, Москва).